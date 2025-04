Barça com moral nas alturas e Inter em crise sonham com final da Champions

As duas equipes estão mostrando sinais de cansaço nesta fase da temporada e têm ausências significativas que podem prejudicar suas atuações. Ainda assim, seus estilos baseados no jogo coletivo antecipam uma batalha difícil.

Campeão da Copa do Rei após vencer o Real Madrid numa final épica, o Barcelona chega com o moral nas alturas para o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (30) às 16h em Montjuic, contra uma Inter de Milão em crise.

Ambição e total autoconfiança, assim como uma conexão entre o elenco e os torcedores, são os pilares fundamentais da equipe do Barcelona antes do confronto contra o time italiano, apesar das ausências do polonês Robert Lewandowski e de Alejandro Balde, ambos devido a lesões.

Após a vitória nos últimos instantes na decisão da Copa do Rei no sábado, os jogadores comandados por Flick querem continuar sonhando com a tríplice coroa. Para isso, eles rapidamente se concentraram no próximo desafio.

Logo após a final, Ferran Torres deixou bem claro as suas intenções no gramado do estádio Cartuja, em Sevilha.

"Era um bom momento para dar alegria a esses torcedores e a nós mesmos. Agora é hora de aproveitar, mas sem exageros, porque as semifinais da Liga dos Campeões estão chegando."