Agence France-Presse, no equilíbrio em 2024, continua reduzindo dívida

O conselho de administração "aprovou as contas do exercício de 2024, que confirmam a boa trajetória financeira" dos últimos sete anos, afirmou a direção em um comunicado.

A Agence France-Presse (AFP) obteve um lucro inferior ao do ano anterior, de 200 mil euros (R$ 1,28 milhão), e continuou com seu processo de recuperação financeira, anunciou nesta terça-feira (29).

O resultado líquido, positivo pelo sexto ano consecutivo, alcançou 0,2 milhão de euros, em comparação com 1,1 milhão de euros (R$ 7 milhões) em 2023.

"Apesar das dificuldades enfrentadas pelos meios de comunicação em todo o mundo", as receitas comerciais da AFP cresceram 0,5% em relação a 2023, em taxas de câmbio comparáveis, alcançando 207,4 milhões de euros (R$ 1,33 bilhão).

A compensação por parte do Estado francês pelos custos relacionados às missões de interesse geral chegou a 118,9 milhões de euros (R$ 765 milhões), o que reflete um aumento de 5%, conforme um novo contrato de objetivos e de meios que entrou em vigor no ano passado, com duração de cinco anos.

No total, a agência registrou um volume de negócios de 326,4 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), um crescimento de 2,1%.