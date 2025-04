A marca de 10.000 migrantes que chegam pelo Canal da Mancha é alcançada mais cedo do que em outros anos

Mais de 10.000 migrantes chegaram, em pequenos barcos, ao Reino Unido cruzando o Canal da Mancha, em 2025, um nível nunca alcançado nesta época do ano, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados do Ministério do Interior britânico.

Após a chegada de 473 pessoas em 8 embarcações, na segunda-feira (28), o total de migrantes que chegaram ao território britânico subiu para 10.335.