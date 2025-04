Vários feridos em ataque com faca em colégio da Coreia do Sul

Três pessoas sofreram ferimentos graves, incluindo o diretor do colégio, que foi esfaqueado no abdômen, indicou a polícia.

A polícia indicou que encontrou com o estudante quatro armas diferentes, entre elas um canivete.

O ataque ocorre meses depois de uma professora esfaquear até a morte uma aluna de oito anos em uma escola do país.

A Coreia do Sul, contudo, é um país muito seguro no geral, com uma taxa de homicídios de 1,3 para cada 100.000 habitantes em 2021, segundo as estatísticas oficiais, muito abaixo da média mundial de seis a cada 100.000.