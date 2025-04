Os mistérios dos obeliscos, pequenos habitantes do nosso corpo

- Origem da vida? -

No entanto, o pesquisador observou que certas estruturas semelhantes demonstraram seus efeitos, começando com seu próprio objeto de estudo: o vírus da hepatite D, uma cadeia circular de RNA que só pode atuar como satélite em combinação com o vírus da hepatite B, mais complexo.

Outra grande questão levantada pelos obeliscos é se eles nos dão pistas sobre a origem da vida na Terra.

Para alguns especialistas, os obeliscos se juntam aos viroides para dar suporte à hipótese do "mundo do RNA": a ideia de que formas de vida muito simples baseadas em RNA existiam antes do surgimento do DNA.

O DNA constitui o nosso material genético e é através do RNA, que é muito menos estável, que nossas células o traduzem em proteínas.

Um "mundo do RNA" seria mais simples, mas também consistiria em organismos infinitamente menos complexos do que a vida como a conhecemos hoje. Segundo alguns cientistas, obeliscos e viroides podem ser "relíquias da sopa de RNA original", observou Majzoub.

Mas mesmo neste caso é preciso ser prudente. A existência de obeliscos pode apontar nessa direção, mas também é possível que eles sejam produzidos aleatoriamente por células e bactérias, em vez de serem um resquício de tempos antigos.

Seus descobridores permanecem cautelosos. "No momento, não temos ferramentas que nos permitam calcular até que ponto os obeliscos estão relacionados entre si, ou seja, qual é a sua 'idade'", disse Ivan Zheludev, principal autor do estudo, à AFP. "Eu não ousaria especular".

