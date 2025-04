Milhares de indígenas chegam a Bogotá para marchar em apoio ao governo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Até o momento, não houve incidentes ou violência dentro da Universidade Nacional", disse o secretário de Governo da prefeitura de Bogotá. Segundo a autoridade local, atualmente há cerca de 11.000 indígenas na maior universidade pública do país, mas "vão chegar mais".

Faltando pouco mais de um ano para o fim do mandato, o presidente Gustavo Petro pediu apoio aos seus projetos rejeitados pelo Congresso durante as marchas do Dia Internacional do Trabalho.

O primeiro governo de esquerda na história do país chegou ao poder em 2022 com um conjunto ambicioso de iniciativas, mas só conseguiu implementar uma reforma previdenciária e outra tributária.

Impedido por lei de se reeleger, o presidente anunciou uma consulta popular com doze perguntas sobre a expansão dos direitos trabalhistas e de saúde.