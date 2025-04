Justiça rejeita pedido de Neymar para 'censurar' podcast

A Justiça de Santos, no estado de São Paulo, rejeitou um pedido do jogador Neymar para "censurar" um podcast que explora as origens e polêmicas do ex-atleta de PSG e Barcelona.

O primeiro episódio do podcast, intitulado: 'O Projeto Neymar deu certo?', foi publicado no YouTube em 22 de abril, apesar de um pedido de "urgência" do atacante no dia anterior, que foi rejeitado pela Justiça.