Final da Libertadores de 2025 será disputada em Lima

Domínguez afirmou depois, a jornalistas, que o Estádio Monumental (com capacidade para 80 mil espectadores) e o Estádio Nacional (com capacidade para 43 mil) estão disputando a sede da partida que decidirá o troféu do principal torneio de clubes da América do Sul.

O local da partida será definido "assim que soubermos os finalistas", afirmou.

Lima superou a candidatura do Estádio Mané Garrincha, de Brasília, que havia sido proposta em dezembro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Estádio Centenário, de Montevidéu, também estava na disputa, segundo Domínguez declarou no ano passado.