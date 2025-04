EUA: mais de 100 migrantes detidos durante operação em casa noturna

As autoridades dos Estados Unidos prenderam no domingo (27) mais de 100 estrangeiros em situação irregular em uma operação em uma casa noturna no Colorado, como parte de uma campanha de linha dura com os imigrantes lançada pelo presidente republicano Donald Trump.

A agência de combate às drogas dos Estados Unidos (DEA) anunciou a detenção de mais de 100 estrangeiros em situação irregular em uma boate clandestina, que a procuradora-geral Pam Bondi afirmou na rede social X que era "frequentada por terroristas" da gangue venezuelana 'Tren de Aragua' e do grupo criminoso MS-13.