Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians

Dorival Júnior, ex-treinador da Seleção brasileira, assumirá a partir desta segunda-feira (28) o comando técnico do Corinthians, anunciou o clube.

Demitido do comando da Seleção em março, após uma goleada histórica de 4 a 1 sofrida contra a Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o treinador de 63 anos chega a um Corinthians abalado pela derrota de 4 a 0 sofrida no domingo diante do Flamengo pelo Brasileirão.