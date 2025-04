'Débora do batom', o emblema da luta do bolsonarismo pela anistia

Débora Rodrigues dos Santos, natural de Irecê, Bahia, passou a vida inteira em relativo anonimato: cabeleireira e mãe de dois filhos, morava no interior de São Paulo, na cidade de Paulínia, quando foi presa. Hoje, se tornou um símbolo de um movimento a favor da anistia para os ataques bolsonaristas de 2023.

Ameaçada com uma pena de 14 anos de prisão por usar batom vermelho para desfigurar uma estátua alegórica da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Débora Rodrigues, de 39 anos, admitiu em lágrimas ao tribunal que se arrependeu do ato, que realizou no "calor do momento".