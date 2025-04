Bombardeio americano mata 68 em centro de detenção de migrantes no Iêmen

Um bombardeio americano matou 68 pessoas em um centro de detenção de migrantes em Sadah, um reduto dos insurgentes do Iêmen no norte do país, informou nesta segunda-feira (28) a imprensa ligada aos rebeldes huthis.

No âmbito da operação "Rough Rider", os Estados Unidos intensificaram desde 15 de março a ofensiva contra os rebeldes, apoiados pelo Irã.

Desde janeiro de 2024, o Exército dos Estados Unidos ataca posições huthis em uma tentativa de acabar com seus lançamentos de mísseis e drones contra Israel e contra navios de carga que passam pelo Mar Vermelho, o que prejudica o comércio mundial.

A emissora exibiu imagens que mostram corpos presos sob os escombros e equipes de resgate tentando ajudar as vítimas.

O centro abrigava 115 migrantes, segundo um comunicado do Ministério do Interior da administração huthi, citado pelo canal.

O Exército americano anunciou no domingo que atacou mais de 800 alvos no Iêmen desde meados de março, ações que mataram centenas de "combatentes", incluindo líderes do grupo.

Os huthis, que controlam grandes partes do país em guerra, começaram a atacar o transporte marítimo no final de 2023, em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza.

Os huthis também reivindicam com frequência ataques diretos com mísseis contra o território israelense.