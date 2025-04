Amazon se prepara para lançar seus primeiros satélites de internet

Batizada de Kuiper Atlas 1, a missão está programada para partir da estação espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, às 19h locais (20h em Brasília).

A gigante americana Amazon está se preparando para lançar, nesta segunda-feira (28), seus primeiros satélites para fornecer o sinal de internet da empresa Projeto Kuiper, que competirá com os da Starlink, a rede já em órbita da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Os 27 satélites desta primeira fase do projeto serão acoplados a um foguete Atlas V da empresa United Launch Alliance.

Há 75% de chances de que as condições meteorológicas sejam favoráveis para o lançamento, que já sofreu anteriormente um atraso devido ao mau tempo.

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon, titã da tecnologia fundado pelo bilionário Jeff Bezos, está com anos de atraso em relação à Starlink. A extensa rede de satélites de internet da SpaceX favoreceu Musk no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet em áreas remotas do planeta.

O projeto custou a Bezos 10 bilhões de dólares (R$ 56,7 bilhões na cotação atual). A empresa planeja colocar 3.200 satélites na órbita terrestre baixa - região do espaço situada a 1.900 quilômetros de altitude - com a esperança de entrar em operação até o final deste ano.