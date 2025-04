Acnur e PAM anunciam cortes drásticos após perderem verba

O alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, expressou ao Conselho de Segurança seu medo de que, após uma revisão interna, a agência tenha que reduzir sua capacidade "em até 30%".

Nos últimos anos, a contribuição americana representou cerca de 40% do orçamento do Acnur, com US$ 2 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões) anuais, destacou. Em 2025, no entanto, o governo de Donald Trump desembolsou apenas cerca de US$ 350 milhões (R$ 2 bilhões).

"Se essa tendência continuar, não poderemos fazer mais com menos. Mas, como disse várias vezes, faremos menos com menos. Já estamos fazendo menos com menos", lamentou Grandi.