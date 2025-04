Villarreal vence Espanyol (1-0) e volta à zona da Champions

O jogador 'canario' aproveitou um passe rasteiro para finalizar de primeira rente à trave esquerda e surpreender o goleiro adversário no início do segundo tempo (52').

O Villarreal agora soma 55 pontos, cinco atrás do Athletic Bilbao, quarto colocado, mas, acima de tudo, recuperou a última vaga que garante acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com cinco jogos restantes na temporada, o time amarelo está apenas um ponto à frente do Betis, atualmente na sexta colocação, e nove pontos à frente do Celta de Vigo, na sétima colocação.

No próximo fim de semana, o Villarreal vai receber o Osasuna, enquanto o Betis visitará o Espanyol em Cornellà.

--- Jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato Espanhol