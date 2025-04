Salah, Van Dijk, Mac Allister... os destaques do título do Liverpool

Em uma temporada que era vista como de transição, após a substituição do alemão Jürgen Klopp pelo holandês Arne Slott em Anfield, o Liverpool conquistou seu 20º campeonato, mas apenas o segundo no século 21. Com um elenco praticamente idêntico ao da temporada passada, Slot obteve ótimas atuações de seu grupo, trazendo pesos pesados como Mohamed Salah e Virgil van Dijk de volta ao seu melhor nível.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aqui estão alguns dos protagonistas do 20º título dos 'Reds': - Salah segue sendo o rei - O maior artilheiro da liga com 28 gols... mas também o maior responsável por assistências com 18 passes decisivos. A temporada do "faraó egípcio" Salah está sendo espetacular. Seus 33 gols em todas as competições fazem dele o quinto maior artilheiro da história da Premier League e o terceiro maior da história do Liverpool FC.

Um ano que termina, além do título, com uma renovação até junho de 2027, afastando rumores de uma transferência para a Arábia Saudita ao final de seu contrato e estendendo seu reinado na Inglaterra por pelo menos mais dois anos. - Van Dijk, muro e capitão - Capitão do Liverpool desde a saída de Jordan Henderson em 2023, o zagueiro holandês Virgil van Dijk tem sido uma aposta certeira de seu técnico e fez uma das melhores temporadas de sua carreira, nada mal para o segundo colocado da Bola de Ouro de 2019.

A grave lesão sofrida em 2020, que o afastou dos gramados por quase uma temporada inteira, levantou dúvidas sobre sua volta ao mais alto nível, mas o gigante holandês voltou a ser imponente e decisivo quando sua equipe mais precisava dele. Assim como Salah, Van Dijk renovou seu contrato em abril, determinado a prolongar seu caso de amor com a camis a dos 'Reds'. - Gravenberch, um reforço "grátis" -

Depois de não conseguir concluir a transferência do meio-campista basco Martín Zubimendi, essa posição parecia que continuaria sendo o calcanhar de Aquiles do Liverpool... mas a solução não estava no mercado, e sim em casa. Um dos sucessos de Slot foi reaproveitar Ryan Gravenberch, um jogador que quase não era considerado por Klopp, mas que teve uma excelente temporada. A confiança do treinador fez com que o jogador voltasse ao nível que fez dele uma promessa no Ajax, antes de uma temporada decepcionante no Bayern de Munique e uma primeira temporada sem brilho em Anfield.