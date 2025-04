Netanyahu diz que acusações de chefe do Shin Bet são mentira

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assegurou que as acusações feitas contra ele pelo chefe do Shin Bet, o serviço de segurança doméstica, e a quem o governo quer destituir, são mentira.

"Ele não acordou o primeiro-ministro. Não acordou o ministro da Defesa. Não acordou os soldados e soldadas do Exército. Não acordou os serviços de segurança nas localidades próximas da Faixa de Gaza. Não acordou os participantes do festival Nova", denunciou Netanyahu.

Bar rejeitou firmemente as acusações de Netanyahu e de seu entorno segundo as quais o Shin Bet não alertou a tempo o primeiro-ministro e os outros serviços de segurança sobre os fatos.

No meio da disputa entre ambos estão os acontecimentos da noite anterior ao ataque sem precedentes do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

"Ele não cumpriu sua missão principal aquela noite", acrescentou.

"Ronen Bar fracassou em seu papel de chefe do Shin Bet e perdeu a confiança do governo israelense a respeito de sua capacidade de seguir dirigindo a organização", concluiu Netanyahu no documento de 23 páginas.

Bar contra-atacou e disse que o documento está "cheio de imprecisões" e busca "distorcer a realidade".