Lavrov diz que Rússia vê avanços em negociações com EUA e 'saúda diálogo' americano com Irã

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que Moscou vê progresso nas negociações com os Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista à CBS News neste domingo, 27, Lavrov elogiou a atuação do presidente Donald Trump, afirmando que ele "reconheceu a necessidade de abordar as causas profundas" do conflito e está promovendo um diálogo baseado no "equilíbrio de interesses".

Lavrov reforçou que a Rússia está "pronta para buscar um acordo" e destacou que os contatos diplomáticos seguem em andamento. Ele, no entanto, evitou revelar detalhes: "Negociações sérias não se fazem pelo microfone", afirmou, acrescentando que qualquer anúncio só será feito ao final do processo.