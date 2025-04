Inter perde em casa para Roma (1-0) e Napoli tem chance de se isolar na liderança

Um gol do argentino Matías Soulé (22') fez os romanos silenciarem a torcida local no estádio Giuseppe Meazza, três dias antes da Inter visitar o Barcelona na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

A derrota para o Bologna no último fim de semana pela Serie A (1 a 0), a humilhante eliminação nas semifinais da Copa da Itália diante do Milan na quarta-feira (3 a 0) e o resultado deste domingo frearam os 'nerazzurri', que sonhavam com a tríplice coroa e agora enfrentam uma crise no momento mais inoportuno.

Empatada em 71 pontos com o Napoli, a Inter pode ficar três pontos atrás do time comandado por Antonio Conte se este vencer o Torino na última partida deste domingo, no momento em que restam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

O time ainda teve outra má notícia: o lateral-direito francês Benjamin Pavard machucou o tornozelo e é dúvida para a partida contra o Barça, anunciou seu técnico Simone Inzaghi.

Pavard torceu o tornozelo esquerdo após ser empurrado para fora do campo por um adversário. Depois de receber atendimento médico, o jogador tentou seguir na partida, mas acabou sendo substituído aos 15 minutos.