Veteranos brilham marcando gols nos torneios sul-americanos

Apesar dos anos, o poder de fogo deles não expira. Como se estivessem no auge da juventude, atacantes experientes como o argentino Hernán Barcos e o colombiano Dayro Moreno estão assumindo a tarefa de balançar as redes no futebol sul-americano. Os incansáveis Barcos, de 41 anos, e Moreno, de 39, fecharam como artilheiros os jogos de ida da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana com cinco e quatro gols, respectivamente.

Eles seguem os passos de outras estrelas experientes que continuam sua história de amor com o gol, como Lionel Messi (de 37 anos) e Cristiano Ronaldo (de 40), em um futebol que se beneficiou dos avanços científicos na preparação física e na nutrição. Com um chute de canhota nos acréscimos contra o Talleres de Córdoba, Barcos manteve o Alianza Lima na briga por uma das vagas do Grupo D nas oitavas de final da Libertadores. A vitória em casa do time de Lima na terça-feira foi repleta de experiência, já que outro eterno camisa 9, o peruano Paolo Guerrero, de 41 anos, marcou seus dois primeiros gols na atual edição do principal torneio de clubes das Américas. "Nós, os velhinhos do Alianza, continuamos marcando. Foi um dos gols mais gritados da minha carreira", reconheceu 'El Pirata' Barcos, que briga por uma vaga de titular com 'El Depredador'.

- Preparação física e mental - Mas o esguio centroavante argentino não foi o único "velhinho" a comemorar na Libertadores de 2025, que tem dois jogadores com mais de trinta anos (Barcos e o brasileiro Alan Patrick, de 33, do Inter de Porto Alegre) no Top-5 da artilharia. Nesta semana, ele recebeu a companhia do meia brasileiro Fernando Reges (de 37 anos), também do time gaúcho; o meio-campista chileno Charles Aránguiz (36), da Universidad de Chile; e o atacante argentino Luciano Pons (35), do Atlético Bucaramanga da Colômbia.

E antes dele, outros jogadores experientes já o tinham feito, como o chileno Edson Puch (39), do Deportes Iquique; o colombiano Hugo Rodallega (39), de Santa Fé de Bogotá, e o argentino Fabián Sambueza (36), do Bucaramanga. "Eles tiveram um bom desempenho porque se prepararam física e mentalmente. Eles percebem que têm as qualidades físicas e atléticas para continuar contribuindo", disse o ex-atacante colombiano Adolfo "Tren" Valencia à AFP. "E se o treinador acredita no jogador e sabe como auxiliá-lo, fica mais fácil para o jogador experiente atuar", acrescentou o ex-atacante do Atlético de Madrid e do Bayern de Munique.

O apoio do técnico do Once Caldas de Manizales, Hernán Darío Herrera, foi essencial para que Dayro Moreno brilhasse na Sul-Americana e se distanciasse de Radamel Falcao García (39 anos) como o maior artilheiro da Colômbia. - Trintões se destacam na 'Sula' - Graças ao seu faro de gol, muitos, incluindo o lendário Carlos "Pibe" Valderrama, estão pedindo que ele seja convocado para a seleção colombiana, que está sem um 'matador' desde a Copa do Mundo de 2022 no Catar.