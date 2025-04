Papamóvel que transportou restos mortais de Francisco foi presente do México

Trata-se de uma caminhonete Dodge Ram branca que Francisco usou em sua viagem de 2016 ao México e que as autoridades mexicanas doaram ao Vaticano, disse à AFP um porta-voz da Conferência Episcopal Mexicana (CEM).

O veículo que transportou os restos mortais do Papa Francisco pelas ruas de Roma neste sábado (26) até seu local de descanso final na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, foi um presente do México para o Vaticano.

O Papa Francisco visitou cinco regiões do México em 2016, incluindo Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, onde denunciou que os migrantes estavam percorrendo um "caminho de terrível injustiça".

O caixão do Papa percorreu as ruas de Roma neste sábado, diante de cerca de 400 mil pessoas que acompanharam a jornada de despedida na capital italiana, na Praça de São Pedro, no Vaticano, e nos arredores.

