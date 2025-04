Irã e EUA concluem terceira rodada de negociações sobre programa nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, liderou a delegação iraniana e os EUA encaminharam o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, para as negociações, que foram mediadas por Omã.

O Irã e os Estados Unidos concluíram em Omã neste sábado (26) a terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã, um ciclo de conversas indiretas nas quais tentam chegar a um acordo para aliviar as tensões no Oriente Médio.

"As negociações continuarão na próxima semana com uma nova reunião de alto nível provisoriamente agendada para 3 de maio", disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, na rede social X.

"As conversas técnicas e de especialistas entre as duas delegações entraram em uma fase de discussões detalhadas sobre demandas e expectativas mútuas", informou a televisão estatal.

Teerã e Washington, que não mantêm relações diplomáticas há mais de quatro décadas, iniciaram conversações há duas semanas para restringir o desenvolvimento nuclear do Irã a fins civis em troca da suspensão das sanções.

As negociações começaram por volta das 06H00 GMT (03H00 de Brasília), com as delegações se reunindo em salas separadas e se comunicando por meio dos anfitriões, disse Esmail Baqai, porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã.

Anteriormente, o porta-voz informou que as negociações estão ocorrendo em uma "atmosfera séria", de acordo com a agência de notícias Tasnim.