Hamas está pronto para acordo com libertação de reféns e trégua longa

O Hamas está pronto para um acordo que inclua a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza de uma só vez e uma trégua de cinco anos com Israel, afirmou neste sábado (26) um alto dirigente do movimento islamista palestino.

Uma delegação do movimento palestino está prevista para se reunir com os mediadores neste sábado no Cairo.

Ainda não está claro se foi o Hamas ou os mediadores egípcios e catarianos que propuseram a ideia de uma trégua longa.

O Hamas, que afirmou ser contrário a um acordo "parcial", rejeitou em 17 de abril uma proposta israelense que previa um cessar-fogo de 45 dias em troca do retorno de dez reféns vivos.

Na visão do acordo "global" que busca, o movimento exige o cessar das hostilidades, a retirada completa das tropas israelenses, a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos e a entrada de ajuda humanitária em Gaza.