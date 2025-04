Funeral do papa Francisco começa na presença de líderes e milhares de pessoas

O funeral do papa Francisco reuniu neste sábado(26) dezenas de milhares de fiéis e autoridades mundiais como Donald Trump e o presidente Luís Inácio Lula da Silva na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O público presente na Praça de São Pedro acompanhou com aplausos e gritos o saída do caixão da basílica de mesmo nome. Minutos antes, seus sinos tocaram para os mortos.

O fervor popular divide a atenção neste sábado com as dezenas de presidentes, monarcas e primeiros-ministros, incluindo o presidente Lula.

"Vemos tantas pessoas (...) Isso mostra de quantas maneiras o papa Francisco se destacou", afirmou Jean-Roger Mounguengui, de 64 anos, do Gabão, que compareceu ao funeral com sua esposa.

Dias atrás, Trump elogiou um homem "fantástico" que "amava o mundo", mas com quem ele entrava em conflito desde 2016 por sua promessa de construir um muro na fronteira com o México e sua política mais recente de expulsar migrantes.

Em frente à Catedral de Buenos Aires, na Praça de Maio, cem jovens se reuniram com cantos e velas até o início do funeral, às 5h da manhã.

O evento serve "para reconhecer o legado do papa, para transformar a tristeza que sua morte nos deixou em um farol de esperança", disse Iara Amado, uma assistente social de 25 anos.

O local de descanso final do papa ficará a 11.000 km de sua cidade natal, Flores. Francisco será o primeiro pontífice enterrado fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

O jesuíta visitou mais de 65 países, dez na América Latina, durante seu pontificado. Mas sua jornada final será, dentro de seu caixão, pelas ruas da Cidade Eterna e locais icônicos como o Coliseu, onde milhares de pessoas são esperadas.

O governo impôs uma zona de exclusão aérea sobre Roma e mobilizou unidades antidrone, atiradores de elite nos telhados e vários caças prontos para decolar.

Apesar do aparato do funeral, seu túmulo será fiel à imagem de simplicidade que ele construiu para si: feito de mármore da região do norte da Itália, de onde veio sua família, e com "Franciscus" como única inscrição.

- "Um pastor simples" -

O cardeal Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro pontífice a adotar o nome Francisco, em homenagem ao santo dos pobres, quando foi eleito em 13 de março de 2013.

O 266º papa trouxe seu estilo austero do "fim do mundo", o que o levou a escolher um apartamento sóbrio em vez do luxuoso Palácio Apostólico, e a convidar moradores de rua e prisioneiros para sua mesa.

Como símbolo de seu legado, um grupo de pessoas pobres, presos, migrantes e pessoas trans receberá o caixão com uma rosa branca em sua chegada à Santa Maria Maior, segundo a agência oficial Vatican News.

"Era um pastor simples e muito querido em sua arquidiocese, que viajava para todos os lugares, até mesmo de metrô e ônibus (...) porque se sentia como mais um do povo", diz Rogito, um obituário oficial que repassa sua vida.

Ele foi depositado na noite de sexta-feira em seu caixão de madeira, coberto com uma placa de zinco e uma placa de madeira marcada com uma cruz. Seus sapatos pretos e seu inseparável rosário também o acompanharão por toda a eternidade.

A luta contra a pedofilia na Igreja e a busca por um papel maior para mulheres e leigos fazem parte de seu legado reformista, que também enfrentou forte oposição conservadora dentro da instituição.

A despedida de Francisco abrirá caminho para a eleição de seu sucessor. O conclave para elegê-lo deve ser convocado entre 15 e 20 dias após sua morte, embora os cardeais possam fazê-lo antes, em uma data ainda a ser definida.

