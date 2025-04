Cerca de 50 detidos na Turquia em investigação contra prefeito opositor de Istambul

Cerca de 50 aliados e partidários do prefeito opositor de Istambul, preso no final de março, foram detidos no âmbito da investigação por corrupção que o envolve, anunciou neste sábado (26) a Promotoria.

"No âmbito da investigação foram emitidas ordens de prisão contra 53 pessoas", principalmente em Istambul e Ancara, das quais "47 foram detidas", indicou a Promotoria Geral de Istambul em um comunicado.