Celtic é tetracampeão escocês e iguala Rangers em número de títulos

Com quatro rodadas restantes, o time comandado pelo técnico Brendan Rodgers tem 84 pontos e não pode mais ser alcançado pelo seu arquirrival, o Rangers, que está em segundo lugar.

Com esta conquista, os dois clubes estão agora empatados com 55 títulos do Campeonato Escocês cada um.

Este foi o 13º título da Premiership escocesa do Celtic nos últimos 14 anos.

Os 'Hoops', campeões da Copa da Liga, ainda podem conquistar sua quinta tríplice coroa em oito temporadas se vencerem a final da Copa da Escócia contra o Aberdeen no dia 24 de maio.

Brendan Rodgers tem sido cotado para assumir o comando do Leeds, que há poucos dias conquistou o acesso à Premier League inglesa da próxima temporada.