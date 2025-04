Bayern vence Mainz (3-0) e fica a 2 pontos do título da Bundesliga; Leverkusen resiste

O 'Werkself' do técnico Xabi Alonso, atual campeão, tinha a obrigação de conquistar os três pontos, se o Bayern vencesse, para adiar o título do rival e fez a sua parte em casa, graças aos gols do tcheco Patrick Schick (13') e do argentino Emiliano Buendía (45'+1).

O Bayern de Munique venceu o Mainz por 3 a 0, um resultado que deixa os bávaros a dois pontos de garantir matematicamente o título, neste sábado (26), pela 31ª rodada da Bundesliga, na qual o Bayer Leverkusen manteve suas pequenas chances com uma vitória de 2 a 0 sobre o Augsburg.

O Leverkusen, com 67 pontos, está a oito do Bayern de Munique (75), restando apenas nove em disputa nas últimas três rodadas. Logo, dois pontos serão suficientes para o time comandado por Vincent Kompany conquistar matematicamente seu 34º título de campeão alemão.

Os bávaros entraram em campo na Allianz Arena cientes de que uma vitória poderia torná-los campeões neste sábado e abriram o placar logo cedo.

Com a assistência do austríaco Konrad Laimer, Leroy Sané (27') e o francês Michael Olise (40') colocaram o Bayern na frente no primeiro tempo, antes de o inglês Eric Dier fechar o placar na reta final da partida (84').

Com a disputa pelo título cada vez mais acirrada, a briga por vagas europeias começa a atrair as atenções. O Freiburg (4º, 51 pontos) derrotou o Wolfsburg (12º) por 1 a 0, enquanto o Borussia Dortmund (6º, 48 pontos), em plena recuperação, sofreu mais do que o esperado para vencer por 3 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (15º).