Ativistas da campanha 'Just Stop Oil' se manifestam pela última vez em Londres

Ativistas do movimento ambientalista "Just Stop Oil" do Reino Unido, conhecido por suas ações chamativas ao longo de três anos, fizeram sua última manifestação em Londres neste sábado (26), ainda com alguns de seus membros atrás das grades.

Centenas de pessoas marcharam calmamente pelo centro da capital britânica, do Parlamento até a sede da gigante petrolífera Shell, onde retiraram suas icônicas jaquetas laranja fluorescente.