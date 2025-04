Ataques dos EUA deixam 8 feridos no Iêmen, segundo rebeldes

Os rebeldes huthis do Iêmen informaram neste sábado (26) que pelo menos oito pessoas ficaram feridas em uma série de ataques dos Estados Unidos no território sob seu controle, incluindo a capital Sanaa.

Os rebeldes huthis, que são apoiados pelo Irã e controlam grandes partes do Iêmen, também reportaram ataques em outras partes do país, incluindo Saada, no norte.

Os huthis são parte do "Eixo de Resistência" do Irã contra Israel e Estados Unidos e afirmam atuar em solidariedade aos palestinos de Gaza durante a guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas, do qual é aliado.

Os rebeldes têm realizado ataques de mísseis e drones com alguma regularidade contra Israel e embarcações civis e militares no Mar Vermelho, uma via marítima crucial para o comércio mundial.

Desde janeiro de 2024, o Exército dos Estados Unidos realiza ações contra posições dos huthis para dissuadi-los de realizar esses ataques.