Alemanha prevê estagnação em 2025 e culpa tarifas de Trump

País foi o único do G7 que não cresceu nos últimos dois anos e está a caminho de um terceiro ano sem crescimento. "Política comercial dos EUA tem um impacto direto sobre a economia alemã", afirma ministro.O governo alemão reduziu sua previsão de crescimento econômico deste ano para zero, citando o impacto das tarifas sobre comércio internacional adotadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. "Há acima de tudo uma razão para isso: a política comercial de Donald Trump e os efeitos da política comercial sobre a Alemanha", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, do Partido Verde, que deixará o cargo na próxima quinta-feira. Ele disse que havia pouca esperança de alívio para a maior economia da Europa após dois anos de recessão em 2023 e 2024. A economia alemã sofreu contração de 0,3% em 2023 e de 0,2% em 2024. Como as tarifas de Trump afetam a economia alemã? A União Europeia (UE) está em negociações com a Casa Branca para evitar uma tarifa adicional de 20% dos EUA sobre os produtos exportados pelo bloco. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Alemanha e Habeck disse que as tarifas de Trump estão "atingindo a economia alemã com mais força do que outras nações". "A política comercial dos EUA de ameaçar e impor tarifas tem um impacto direto sobre a economia alemã, que é muito voltada para a exportação", afirmou Habeck. As tarifas dos EUA, que incluem uma tarifa geral de 10% sobre todas as importações e uma de 25% sobre carros, alumínio e aço, devem atingir duramente os principais setores voltados à exportação da Alemanha, como as indústrias automotiva e farmacêutica. O país também vem lidando com a concorrência chinesa cada vez mais acirrada em setores importantes, como automóveis e máquinas. "Nossos grandes parceiros comerciais, a China e os EUA, e nosso vizinho, a Rússia, estão nos causando problemas", disse Habeck. Banco central alerta para chance de "leve recessão" A previsão de Habeck e do governo é mais otimista do que a do banco central da Alemanha. Em discurso nesta semana à margem das reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington, o presidente do banco central da Alemanha, Joachim Nagel, disse que o melhor cenário para a economia neste ano é a estagnação. Ele não descartou "uma leve recessão em 2025", acrescentando que o período de incerteza ainda não terminou. A economia da Alemanha está envolta em crises nos últimos anos, que incluem uma alta da inflação causada pelas medidas tomadas para conter a pandemia e depois pela invasão russa na Ucrânia. Habeck expressou esperança de que um novo pacote de gastos no valor de centenas de bilhões de euros possa ajudar a reanimar a economia do país, que a partir de maio deverá estar sob o comando do provável novo chanceler federal Friedrich Merz, da conservadora União Democrata Cristã (CDU). (afo, dpa, reuters) Autor: Louis Oelofse