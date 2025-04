Wall Street fecha semana agitada em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (25), após uma semana agitada e com os investidores focados em dados econômicos e nos resultados trimestrais das empresas.

"Não há elementos que realmente estimulem o mercado", disse à AFP Victoria Fernandez, da corretora Crossmark Global Investments.

"A volatilidade foi tão grande esta semana que hoje, [os investidores] se contentam em apenas equilibrar as coisas", acrescentou.

Nos últimos dias, os mercados valorizaram o tom mais conciliador do presidente americano Donald Trump sobre a guerra comercial que ele lançou contra a China no início do mês.

Em uma entrevista publicada nesta sexta pela revista Time, Trump contou que teve uma conversa por telefone com seu par chinês, Xi Jinping, sobre as questões tarifárias.