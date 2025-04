Procurador-geral da Venezuela acusa Bukele de 'contrabando de pessoas' e critica a ONU

El Salvador os encarcerou no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), uma megaprisão de segurança máxima criada por Bukele para membros de gangue.

Apelando à Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, o governo do presidente americano, Donald Trump, deportou para El Salvador sem submeter a julgamento 252 venezuelanos a quem acusa de pertencer à gangue Tren de Aragua.

"Além de ser um violador em série de direitos humanos (...) Bukele é um tirano. É o inspetor nacional de trânsito, é o diretor da polícia, é o chefe das emissoras, dos meios de comunicação, do sistema judiciário, da Promotoria", ironizou o promotor.

A exigência responde à oferta que Bukele fez no domingo, 20 de abril, de um troca de 252 migrantes deportados ao Cecot pelo mesmo número de "presos políticos" na Venezuela.

- ONU e ONGs na mira -

Após diversos mortos depois dos protestos antigovernamentais de 2017 na Venezuela, o Tribunal Penal Internacional (TPI) abriu uma investigação. No entanto, o procurador venezuelano considera que agora há passividade das instituições internacionais em relação aos deportados para El Salvador.

"Enviei notificações a Volker Türk, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, que ficou em silêncio", comenta.

Há mais "de 250 venezuelanos privados de liberdade, desaparecidos em El Salvador, não fazem nada (...) a ONU também ficou em absoluto silêncio, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.... Não se está fazendo nada. As máscaras estão caindo", afirma.

"Na Venezuela, um pássaro cai do galho de uma árvore e já estão armando um caso, um escândalo", denunciou Saab, que tacha de "tíbias" as ONGs de direitos humanos.

"Onde estão as ações urgentes de todas as ONGs para exigir a liberdade desses venezuelanos inocentes?", se pergunta Saab. Questiona que muitos estão presos por terem tatuagens, um dos critérios da administração de Trump para associá-los com gangues.

O promotor, que tem diversas tatuagens, entre elas uma bandeira venezuelana atrás de uma das orelhas, protesta.

"As tatuagens foram consideradas durante milhares de anos uma obra de arte (...) O fato de que alguém possa ter, como aconteceu com muitos desses jovens, tatuados com os nomes de seus pais e que se diga que estão vinculados a uma organização criminosa, é ridículo", enfatiza.

"Nos Estados Unidos deveriam prender todo o país, porque é um dos países com mais pessoas tatuadas", afirma.

Saab acrescenta que seguirá exigindo a liberdade dos deportados por se tratar de "um fato excepcional".

"Como vou perder a esperança? Sou o último que poderia perder, seguimos insistindo, seguimos fazendo tudo que é possível".

pgf/mbj/ag/dd/aa