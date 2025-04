Morte do papa provoca onda de desinformação

A morte do papa Francisco provocou uma onda de condolências de internautas de todo o mundo, mas também uma onda de desinformação, um fenômeno contra o qual ele mesmo lutou.

Mensagens de conteúdo falso ou enganoso sobre o líder da Igreja Católica inundaram as redes sociais nos últimos dias. Um vídeo bastante divulgado parecia mostrá-lo afastando a mão do presidente americano, Donald Trump, durante um encontro no Vaticano. Embora o pontífice fosse um crítico da política de deportação de imigrantes de Trump, o vídeo era falso e havia sido divulgado pela primeira vez como uma piada, em um programa de TV.