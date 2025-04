Melania Trump terá jantar no Air Force One em vez de presente de aniversário

O casal Trump partiu rumo a Roma nesta sexta-feira (25) para comparecer ao funeral do papa Francisco neste sábado, quando Melania completa 55 anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar tão ocupado que não pôde comprar um presente para a primeira-dama Melania por seu aniversário, e oferecerá para ela um jantar romântico no Air Force One.

Faltando pouco tempo para atingir a marca de 100 dias do frenético início de seu segundo mandato, Trump diz passar os dias buscando acordos sobre tarifas, Ucrânia, Irã e Gaza, sem tempo para mais nada.

"Ela tem um aniversário de trabalho", declarou Trump aos jornalistas no avião presidencial que transportou o casal na primeira viagem ao exterior do republicano desde que voltou ao poder.

"Não tive tempo de comprar presentes; tenho estado bastante ocupado", comentou.

Quando perguntado se levaria Melania para jantar para comemorar seu aniversário, respondeu: "Vou levá-la para jantar no Boeing, no Air Force One."

Além disso, Trump brincou dizendo que poderia trazê-la para o "ninho de víboras" para que ela mesma falasse com os jornalistas.