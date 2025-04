Latinos se despedem de Francisco, o 'papa dos imigrantes'

A capela-ardente do pontífice argentino, o primeiro da América Latina, fechou as portas nesta sexta-feira à noite depois que centenas de milhares de pessoas prestaram suas homenagens na Basílica de São Pedro.

Colômbia, Honduras, México, Guatemala, Venezuela: um grupo de latino-americanos que vivem em Roma fez fila por horas para se despedir do papa Francisco, a quem elogiam por seu trabalho com os imigrantes.

Mónica Penagos mora na Itália há 25 dos seus 61 anos. Ela usa um vestido com as cores de sua Colômbia natal e segura uma grande bandeira com outros três compatriotas que a acompanham.

"Tive a honra de cumprimentá-lo pessoalmente", lembrou. "Eu sempre o admirei, ele sempre lutou pelo mundo inteiro (...), estamos aqui por ele, para nos despedirmos com alegria, com entusiasmo, com amor, com felicidade porque ele nos deixou muitas coisas lindas".

O padre Garcia lidera o grupo. Ele pertence à congregação scalabriniana, muito dedicada às questões migratórias.

"Somos imigrantes latino-americanos e o papa esteve muito próximo de todos os pobres marginalizados, incluindo os imigrantes. Sentimo-nos na obrigação de vir aqui e expressar a nossa gratidão por esta preferência pelos imigrantes", explicou.