Jornalista da AFP Jacques Moalic, sobrevivente do campo de Buchenwald, morre aos 102 anos

Deportado no dia 18 de novembro de 1943 a Buchenwald por atividades de resistência, ele manteve uma memória precisa da libertação do campo de concentração com a chegada dos soldados americanos em 11 de abril de 1945.

Neste dia, "havia muito nervosismo no campo. Temíamos um massacre mais ou menos organizado pela SS, e também tínhamos esperança da libertação", disse ele à AFP em abril de 2025, no 80º aniversário da libertação dos campos nazistas.

"Começamos a preparar as armas (...) e de repente chegou uma unidade americana. A SS não lutou, preferiu ir embora. Poucos minutos depois, estávamos do lado de fora", lembrou ele.

Depois de ser libertado, Moalic lembrou "a rapidez com que nos livramos de nossa pele de prisioneiro, nossos reflexos de campo de concentração, como se todos quiséssemos, muito rapidamente, escapar de nosso pesadelo", escreveu ele em um depoimento publicado pela agência em 1985.