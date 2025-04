Hackers russos atacam instalação pública holandesa, diz relatório

É a primeira ofensiva cibernética russa coordenada contra a infraestrutura crítica do país, segundo o serviço de inteligência da Holanda. Agência vê apoio à Ucrânia como motivo do ataque.Uma instalação pública holandesa foi alvo de um ataque cibernético coordenado por hackers russos no ano passado, informou a Agência de Inteligência Militar e de Segurança (MIVD) da Holanda nesta terça-feira (23/04). Este é o primeiro ataque russo conhecido à infraestrutura crítica da Holanda, disse o MIVD em seu relatório anual. A ofensiva, porém, fracassou. O documento também identificou outros ataques cibernéticos contra aliados da Ucrânia, em meio à guerra travada no país pela Rússia. Por que a Holanda é um alvo? A Holanda é um "país-alvo interessante" para Moscou devido ao seu apoio contínuo à Ucrânia, disse o serviço de segurança holandês. Na semana passada, o ministro da Defesa da Holanda, Ruben Brekelmans, anunciou a doação de 150 milhões de euros (R$ 988 milhões) para os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. "Vemos que a ameaça russa contra a Europa está aumentando, inclusive após um possível fim da guerra", afirmou o diretor do MIVD, Peter Reesink, no relatório anual da agência. Segundo Reesink, o ataque visava "obter o controle do sistema" de controle digital da instalação pública, que não foi revelada. "Até onde se sabe, essa é a primeira vez que um ataque de sabotagem como esse foi realizado contra um sistema de controle digital na Holanda", acrescentou. Sabotagem no Mar do Norte A agência também alertou contra unidades russas que mapeiam a infraestrutura e realizam atos de sabotagem no Mar do Norte, localizado entre o Reino Unido e a Europa continental. As atividades de sabotagem, que também são identificadas no Mar Báltico, têm como alvo os cabos de internet e os suprimentos de água e energia, disse a agência holandesa. O relatório também reiterou que a China continua a representar uma séria ameaça à Europa por meio de seu apoio a Moscou, bem como devido a atividades separadas de espionagem cibernética. gq (dw, afp, reuters)