FBI prende juíza nos EUA por obstruir prisão de migrante

"A juíza Dugan desviou intencionalmente os agentes (da polícia de imigração) do indivíduo que seria preso (...) permitindo que o indivíduo, um migrante ilegal, evadisse a prisão", afirmou Patel.

A polícia federal dos Estados Unidos prendeu uma juíza por "obstruir" a prisão de um imigrante, anunciou o diretor do FBI, Kash Patel, nesta sexta-feira (25).

"O FBI prendeu a juíza Hannah Dugan, de Milwaukee, Wisconsin, sob acusações de obstrução, após evidências de que ela (...) obstruiu uma operação migratória na semana passada", publicou em sua conta no X.

Ele acrescentou que o migrante foi preso após uma perseguição a pé.

"Felizmente, nossos agentes perseguiram" o indivíduo e ele "está sob custódia desde então, mas a obstrução da juíza aumentou o perigo" para as pessoas que estavam ali, disse. Minutos depois, ele apagou a mensagem.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confimou a prisão de Dugan que, segundo as autoridades, ocorreu na manhã desta sexta-feira no tribunal "por supostamente ajudar um estrangeiro ilegal evitar uma prisão" que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas iriam efetuar.