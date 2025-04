Ex-congressista nos EUA de origem brasileira é condenado a sete anos de prisão por corrupção

O ex-congressista republicano de origem brasileira George Santos, expulso do Congresso dos Estados Unidos por corrupção, foi condenado nesta sexta-feira (25) a pouco mais de sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade para se apropriar de milhares de dólares de seus doadores na carreira do Congresso.

A juíza Joanna Seybert, do tribunal federal do distrito de Central Islip, no leste de Nova York, o sentenciou a 87 meses de prisão, confirmaram fontes do tribunal.