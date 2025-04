EUA fecha escritório encarregado da diplomacia climática

O governo Trump confirmou o fechamento do escritório, que representava os Estados Unidos na diplomacia climática das Nações Unidas. "Não participaremos de acordos e iniciativas internacionais que não reflitam os valores do nosso país", disse um porta-voz do Departamento de Estado. "Consequentemente, esse escritório é desnecessário."

O Departamento de Estado americano anunciou nesta sexta-feira o fechamento do escritório encarregado da diplomacia climática, o que significaria uma ausência da maior economia do mundo da COP30 de novembro, no Brasil.

Após retornar para a Casa Branca, Donald Trump tentou pela segunda vez tirar os Estados Unidos do acordo histórico de Paris, no qual quase todos os países do mundo se comprometeram a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa e limitar o aquecimento global a menos de 2°C.

Uma ausência total dos Estados Unidos da reunião de cúpula de Belém representaria uma mudança importante na diplomacia climática global. Mesmo se o governo americano enviar um representante para as negociações climáticas, isso marcará uma mudança no perfil do cargo.

O ex-presidente Joe Biden elevou o cargo de enviado climático à categoria de membro de gabinete e nomeou para essa função o ex-secretário de Estado John Kerry.

