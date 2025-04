China afirma que está se preparando para 'cenários extremos' das tensões comerciais

A China afirmou nesta sexta-feira (25) que é essencial reforçar a preparação para eventuais "cenários extremos", em um contexto de tensões comerciais intensas com os Estados Unidos.

"É necessário aumentar o nível de consciência política, adotar uma abordagem sistêmica, consolidar as reflexões com base em linhas vermelhas e cenários extremos, com um forte enfoque na prevenção e mitigação dos riscos comerciais", afirmou o Ministério do Comércio em um comunicado.