'Vladimir, PARE', disse Trump após novos ataques russos à Ucrânia

A Rússia lançou 70 mísseis e 145 drones durante a madrugada, segundo o governo ucraniano, em seis regiões do país e várias cidades, incluindo a capital, onde testemunhas descreveram cenas apocalípticas em uma área residencial, com prédios destruídos e corpos sem vida nas ruas.

Até agora, há 12 mortos e 90 feridos, segundo o último balanço dos serviços de emergência.

"Eles querem nos destruir", disse Olena Davidiuk, uma advogada de 33 anos que mora muito perto do ponto de impacto dos mísseis russos em Kiev. Ela disse que acordou com o som de explosões e correu para fora quando "as janelas e portas começaram a cair".

A União Europeia condenou o ataque e disse que a Rússia continua sendo "o principal obstáculo à paz", enquanto o presidente ucraniano Volodimir Zelensky decidiu encurtar sua visita à África do Sul.

Em sua plataforma Truth Social, Trump escreveu "Vladimir, PARE!" e disse que "não estava feliz" com a onda de ataques, segundo ele, em um "momento muito ruim", em meio às tentativas do presidente americano de negociar o fim do conflito que começou em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.