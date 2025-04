Vigília, missa e caminhadas: o adeus dos argentinos ao papa

Os argentinos darão no próximo sábado o último adeus ao papa Francisco com uma missa na Catedral Metropolitana, uma vigília que começará na noite anterior e peregrinações a locais emblemáticos da terra natal do pontífice, aonde ele nunca retornou após assumir seu papado.

Às 10h locais, será celebrada na Catedral de Buenos Aires uma missa por Francisco, que foi o primeiro papa da América Latina e arcebispo nessa igreja até 2013.