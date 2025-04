Trump critica ataques da Rússia a Kiev e faz pedido direto para Putin encerrar a guerra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No período da madrugada, a Rússia atacou Kiev por horas com drones e mísseis balísticos, matando pelo menos nove pessoas e deixando outras 70 feridas, no ataque mais mortal à capital ucraniana desde julho do ano passado.

Zelensky adiou sua viagem oficial na África do Sul e voltou para o país. O presidente ucraniano lembro a repórteres que aceitou o cessar-fogo proposto pelos EUA 44 dias atrás para negociar um acordo de paz, mas que a Rússia ainda continua seus ataques.

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, disse que o ataque ressaltou que o principal obstáculo para o fim da guerra é a Rússia. "Enquanto alegava buscar a paz, a Rússia lançou um ataque aéreo mortal contra Kiev", escreveu ela nas redes sociais. "Isso não é uma busca pela paz, é uma zombaria dela."

*Com informações da Associated Press