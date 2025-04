Tensões entre Índia e Paquistão aumentam após ataque em área turística da Caxemira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Qualquer ameaça à soberania do Paquistão e à segurança de seu povo será enfrentada com medidas rígidas de reciprocidade", alertou o gabinete do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif em um comunicado após uma reunião do Comitê de Segurança Nacional.

Além disso, o governo paquistanês anunciou a suspensão de "todos os vistos emitidos para cidadãos indianos e o cancelamento deles com efeito imediato, exceto aqueles emitidos para peregrinos religiosos sikh".

"Cidadãos indianos atualmente no Paquistão têm 48 horas para deixar o país", disse o comunicado do governo, acrescentando que a principal passagem de fronteira está fechada em ambas as direções.

Na terça-feira, homens armados abriram fogo contra turistas em Pahalgam, em um ataque que não foi oficialmente reivindicado.