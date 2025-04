Swiatek se vinga de Eala e avança à 3ª rodada do WTA 1000 de Madri

A tenista polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, derrotou a jovem filipina Alexandra Eala (nº 72) por 4-6, 6-4 e 6-2 em duas horas e quinze minutos nesta quinta-feira (24) e avançou para a terceira rodada do WTA 1000 de Madri.

A atual campeã do torneio disputado na capital espanhola vingou a derrota sofrida há um mês no WTA 1000 de Miami, única partida em que as duas se enfrentaram até então.