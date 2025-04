Sucessor de Francisco deve 'continuar' seu trabalho, diz cardeal venezuelano

O cardeal conversou com a AFP em uma rua próxima à Basílica de São Pedro enquanto caminhava para o Vaticano, apoiado em uma bengala. Sacerdotes e leigos o pararam para tirar uma foto e conversar com ele.

PERGUNTA: Como está vivendo esses dias no Vaticano, com milhares de pessoas esperando para visitar a capela-ardente?

RESPOSTA: "Acabei de chegar ao Vaticano, mas acho que isso é universal. Venho da Venezuela e, com a notícia da morte do papa Francisco, todos sentiram como se ele fosse o parente mais próximo, precisamente por causa de sua simplicidade, sua humildade, aquele profundo senso que ele tinha de se conectar com todas as pessoas, independentemente de quem fossem".

"Agora mesmo eu saio na rua aqui em Roma e um muçulmano vem até mim e me diz que veio porque ouviu o papa Francisco dizer algo sobre fraternidade e que somos todos filhos de Deus e temos que seguir em frente. Esse é um dos muitos legados que o papa Francisco nos deixa".

PERGUNTA: O que o papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano, representou para você, como venezuelano?