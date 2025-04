Série de terremotos atingem Istambul e deixam dezenas de feridos

Abalo sísmico de magnitude 6,2 foi seguido por mais de 120 tremores secundários. É o fenômeno mais grave registrado na capital turca em 25 anos.Um forte terremoto de magnitude 6,2 e mais de 120 tremores secundários atingiram Istambul, cidade de 16 milhões de habitantes, nesta quarta-feira (23/04), ferindo cerca de 150 pessoas. Este é o tremor mais grave registrado na capital turca em mais de 25 anos. Não foram registradas vítimas fatais, de acordo com o Ministério do Interior. No entanto, os especialistas alertam para o risco de que um terremoto mais forte, potencialmente de magnitude 7 ou superior, possa atingir o município em um futuro próximo. O pânico tomou conta da cidade após o tremor principal, que durou aproximadamente 13 segundos e ocorreu às 12h49 do horário local. Cenas dramáticas tomaram as redes sociais de moradores fugindo de suas casas, alguns pulando das janelas, tomados pelo medo. Muitos dos ferimentos foram causados por quedas ou incidentes relacionados ao pânico. O gabinete do governador da Província de Istambul disse que nenhum dos feridos corre risco de vida. A correspondente da DW, Julia Hahn, testemunhou "choque e pânico" entre muitos moradores de Istambul. "Vimos pessoas saindo de prédios e se reunindo ao ar livre. O medo é muito compreensível porque a Turquia é um dos países mais propensos a terremotos do mundo", acrescentou Hahn. "Istambul foi afetada por um forte terremoto em 1999 e em 2023, dois tremores enormes que devastaram grandes partes do sudeste da Turquia. Isso está na mente das pessoas", disse. O país viveu experiências trágicas com terremotos – no início de 2023, dois tremores devastadores de 7,7 e 7,6 graus atingiram o sudeste da Turquia e o norte da Síria, matando dezenas de milhares de pessoas, com 53 mil vítimas somente na Turquia. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas. "Esse é o risco com o qual convivemos nesta cidade, isso faz parte da vida aqui na Turquia, infelizmente." Terremoto ocorre durante feriado O terremoto atingiu a cidade durante um feriado público, o Dia Nacional da Soberania e das Crianças. As crianças estavam fora das escolas e muitas famílias estavam nas ruas quando o terremoto ocorreu. O ministro do Desenvolvimento Urbano, Murat Kurum, disse que cerca de 380 relatos de danos a edifícios foram recebidos pelos serviços de emergência até o momento. Doze edifícios foram evacuados por precaução. As inspeções iniciais não revelaram danos à infraestrutura principal do país, incluindo estradas, aeroportos, ferrovias e sistemas de metrô, disseram as autoridades. O tremor foi sentido nas províncias vizinhas de Tekirdag, Yalova, Bursa e Balikesir e na cidade de Izmir, cerca de 550 quilômetros ao sul de Istambul. Partes da Grécia também foram atingidas, em especial no nordeste do país, perto do rio que faz fronteira com a Turquia, conhecido na Grécia como Evros e na Turquia como Meriç. A população recebeu um aviso por SMS da agência de proteção civil grega após os tremores iniciais. Várias ilhas do mar Egeu também sentiram os tremores, incluindo Chios e Lesbos. No entanto, não houve relatos imediatos de danos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a uma profundidade considerada rasa, de 10 quilômetros. O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Istambul, no Mar de Mármara, mas ainda assim foi sentido com força na capital. g1 (dpa, dw)