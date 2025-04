Presidente do Panamá tenta reabrir mina canadense apesar de moratória

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para potencializar a economia panamenha, Mulino pretende reabrir a mina Cobre Panamá, situada perto da costa caribenha, embora não tenha dado detalhes do que fará para superar os obstáculos legais. Críticos e coletivos ambientalistas assinalam que sua atividade é altamente contaminante.

"Começou-se a estabelecer os contatos necessários, essa mina é do Panamá (...) e o Panamá vai explorá-la", apelando a "um operador que se encarregue do [aspecto] técnico", assinalou Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

"Será uma operação do Panamá, não um contrato com mais ninguém", acrescentou o presidente, reforçando que a reabertura será feita "com prudência", "dentro da lei" e "em função de um benefício econômico do qual se necessita veementemente".

No Panamá vigora uma moratória para a suspensão da mineração de metais, aprovada pelo Congresso em 3 de novembro de 2023, diante dos protestos nas ruas para fechar a mina.