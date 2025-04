Opositor Capriles defende candidatura em eleições da Venezuela e pede votos

O ex-candidato presidencial Henrique Capriles defendeu, nesta quinta-feira (24), sua candidatura como deputado ao Parlamento da Venezuela e pediu que a população vote nas eleições de 25 de maio, em meio a um apelo por boicote feito pela principal coalizão opositora.

Ex-rival do falecido presidente Hugo Chávez em 2012, e do atual presidente Nicolás Maduro em 2013, Capriles foi expulso em meados de abril do partido Primeiro Justiça (PJ, do qual é um dos fundadores) após se candidatar nas eleições legislativas e regionais.